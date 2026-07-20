Ирина Диденко — абсолютная чемпионка России

Вице-спикер регионального парламента призналась, что конкуренция в этом году была даже выше, чем в прошлые годы, а участники показали очень плотные, близкие друг от друга, результаты. Управление вертолётом и выполнение упражнений, по словам Ирины Диденко, требует максимальной концентрации внимания, владения своим психологическим настроем, а ещё нужно одновременно отслеживать множество факторов: высоту, скорость, время прибытия и положение вертолёта в пространстве.