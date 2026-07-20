Ирина Диденко — абсолютная чемпионка России

Вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко в составе новосибирского экипажа вновь стала лучшим вертолётным пилотом страны.
На аэродроме «Конаково» в Тверской области завершились 61-й чемпионат России по вертолётному спорту и международные соревнования по вертолётным гонкам.
Экипаж новосибирских спортсменок, мастеров спорта России — Ирины Диденко и Светланы Гумбатовой — в очередной раз подтвердил своё высокое профессиональное мастерство.
«По сумме баллов в четырёх упражнениях мы подтвердили статус и звание абсолютных чемпионок России, — рассказала об итогах соревнований Ирина Диденко. — А если говорить про общий зачёт, включая мужские экипажи, по сумме четырёх упражнений, то у нас третий в России результат. Считаю, что это достойное выступление».
Вице-спикер регионального парламента призналась, что конкуренция в этом году была даже выше, чем в прошлые годы, а участники показали очень плотные, близкие друг от друга, результаты. Управление вертолётом и выполнение упражнений, по словам Ирины Диденко, требует максимальной концентрации внимания, владения своим психологическим настроем, а ещё нужно одновременно отслеживать множество факторов: высоту, скорость, время прибытия и положение вертолёта в пространстве.
«Если перекладывать на политику, то пилотирование учит максимальной самоконцентрации и самоконтролю», — отметила Ирина Диденко. Она добавила, что отсутствие второго экипажа из Новосибирской области не позволило выступить в командном зачёте. Также Ирина Диденко поблагодарила за качественную подготовку к соревнованиям своих тренеров: Светлану Ивановну Лебедеву и Виктора Александровича Соловьёва.
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