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Иран потребовал от МАГАТЭ осудить удары США по АЭС «Дарховин»

Иран потребовал от Международного агентства по атомной энергии дать официальную оценку ударам США по строящейся АЭС «Дарховин». Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Иран ожидает, что Совет управляющих МАГАТЭ и гендиректор агентства четко обозначат позицию по этому вопросу и осудят преступление США», — заявил дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана 19 июля сообщила, что американские военные обстреляли объект в провинции Хузестан. По данным организации, площадка, где возводится АЭС, получила несколько ударов в ночь на 19 июля.

Позже специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проанализировали последствия удара, нанесенного американскими силами. Позже в организации отметили, что атака США, по имеющимся данным, не привела к выбросу радиации — станция находилась на начальном этапе строительства.

Представитель иранской стороны Багаи выступил с осуждением действий Вашингтона. Он подчеркнул, что территория под строительство АЭС использовалась исключительно в мирных целях.

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