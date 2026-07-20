Иран потребовал от МАГАТЭ осудить удары США по АЭС «Дарховин»

Представитель иранской стороны Багаи выступил с осуждением действий Вашингтона. Он подчеркнул, что территория под строительство АЭС использовалась исключительно в мирных целях.
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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше