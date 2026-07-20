Hartpunkt: Макрон предложил Германии вместе выпускать европейскую альтернативу ЗРК Patriot

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания, по данным издания, намерены рассмотреть возможности сотрудничества в области нанесения высокоточных ударов, включая создание баллистической ракеты с дальностью действия до 2500 километров. Для этого привлечена немецко-французская компания ArianeGroup, которая уже получила заказ на исследование соответствующей баллистической ракеты и на нескольких выставках представила концепцию тактической баллистической ракеты.