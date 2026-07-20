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Hartpunkt: Макрон предложил Германии вместе выпускать европейскую альтернативу ЗРК Patriot

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Берлин совместно выпускать систему противовоздушной обороны SAMP/T NG в качестве европейской альтернативы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкое издание Hartpunkt пишет, что SAMP/T — единственная европейская система противовоздушной обороны, способная противостоять баллистическим ракетам. Новейший вариант SAMP/T NG оснащен новым перехватчиком Aster 30 B1 NT с более высокими боевыми характеристиками для борьбы с баллистическими ракетами.

SAMP/T производится Eurosam — консорциумом, в состав которого входят французские и итальянские фирмы MBDA France, MBDA Italy, Thales и Leonardo. artpunkt предполагает, что Берлин сможет участвовать в проекте при условии рассмотрения вопроса о дальнейших закупках.

Сейчас Германия полагается на американский комплекс Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-3 MSE. Однако длительные сроки поставок и ограниченные объемы производства, которое налажено только в США и Японии, ставят Берлин в зависимость от Вашингтона. Поэтому Макрон хочет привлечь к своему проекту Германию, настаивая на европейском суверенитете в сфере систем ПВО.

В области противовоздушной обороны мы выступаем за европейский суверенитет. Мы хотим продвинуться в разработке SAMP/T нового поколения. При этом со стороны Франции совершенно очевидно стремление предложить четкое решение совместно с Германией и нашими итальянскими партнерами, участвующими в производстве SAMP/T нового поколения.

Эммануэль Макрон
президент Франции

Кроме того, Франция, Германия и Великобритания, по данным издания, намерены рассмотреть возможности сотрудничества в области нанесения высокоточных ударов, включая создание баллистической ракеты с дальностью действия до 2500 километров. Для этого привлечена немецко-французская компания ArianeGroup, которая уже получила заказ на исследование соответствующей баллистической ракеты и на нескольких выставках представила концепцию тактической баллистической ракеты.

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