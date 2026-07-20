Ранее о том, что Берлин хочет восстановить каналы связи с Москвой сообщила газета The Times со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что инициатива получила развитие на фоне обсуждения возможного участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
В Германии достаточно политиков, которые осознают необходимость возобновления диалога с Россией, и которые потенциально готовы вести такие переговоры, считает Артем Соколов. Однако надо понимать, что существует сильное давление со стороны других политических сил, которые являются бенефициарами разрыва российско-германских отношений и затягивания украинского конфликта, констатирует эксперт.
Эти силы не заинтересованы в том, чтобы Россия и Германия возвращались к нормальной коммуникации, обсуждали те проблемы, которые накопились и в двусторонних отношениях, и по более широкому кругу вопросов.
Эксперт отмечает, что более половины немецких граждан хотят возобновления диалога с Россией, поэтому потенциал для такой коммуникации в стране есть. Соколов обращает внимание, что российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывается от диалога с Берлином.
Сейчас мяч на немецкой стороне. Думаю, Россия поддержит любую инициативу по возобновлению конструктивного и равноправного диалога с немецкими партнерами.
По мнению собеседника Новостей Mail, тем для обсуждений накопилось много. В их числе — перспективы сотрудничества в энергетическом секторе.
Германия нуждается в российских энергоносителях. Косвенным образом это признал канцлер Фридрих Мерц в ходе летнего интервью, заявив о том, что экономический кризис в стране продолжается именно из-за прекращения поставок российских энергоносителей.
Также в числе приоритетных тем для обсуждения — текущий статус делового сотрудничества, вопросы взаимного присутствия компаний на рынках двух стран, а также восстановление полноценного функционирования дипломатических ведомств.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Россия сообщил, что Россия открыта к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Комментируя статью The Times, представитель Кремля отметил, что Германия пока еще не делала практических шагов по возобновлению диалога с Россией.