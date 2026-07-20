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Эксперт оценил шансы возобновления диалога России и Германии

В Германии достаточно много политических сил, которые заинтересованы в коммуникации с РФ. Об этом Новостям Mail рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. Эксперт отметил, что интерес к возобновлению диалога наблюдается как у немецкого бизнеса, так и общественности Германии.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Ранее о том, что Берлин хочет восстановить каналы связи с Москвой сообщила газета The Times со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что инициатива получила развитие на фоне обсуждения возможного участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

В Германии достаточно политиков, которые осознают необходимость возобновления диалога с Россией, и которые потенциально готовы вести такие переговоры, считает Артем Соколов. Однако надо понимать, что существует сильное давление со стороны других политических сил, которые являются бенефициарами разрыва российско-германских отношений и затягивания украинского конфликта, констатирует эксперт.

Эти силы не заинтересованы в том, чтобы Россия и Германия возвращались к нормальной коммуникации, обсуждали те проблемы, которые накопились и в двусторонних отношениях, и по более широкому кругу вопросов.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Эксперт отмечает, что более половины немецких граждан хотят возобновления диалога с Россией, поэтому потенциал для такой коммуникации в стране есть. Соколов обращает внимание, что российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывается от диалога с Берлином.

Сейчас мяч на немецкой стороне. Думаю, Россия поддержит любую инициативу по возобновлению конструктивного и равноправного диалога с немецкими партнерами.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

По мнению собеседника Новостей Mail, тем для обсуждений накопилось много. В их числе — перспективы сотрудничества в энергетическом секторе.

Германия нуждается в российских энергоносителях. Косвенным образом это признал канцлер Фридрих Мерц в ходе летнего интервью, заявив о том, что экономический кризис в стране продолжается именно из-за прекращения поставок российских энергоносителей.

Артем Соколов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Также в числе приоритетных тем для обсуждения — текущий статус делового сотрудничества, вопросы взаимного присутствия компаний на рынках двух стран, а также восстановление полноценного функционирования дипломатических ведомств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Россия сообщил, что Россия открыта к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Комментируя статью The Times, представитель Кремля отметил, что Германия пока еще не делала практических шагов по возобновлению диалога с Россией.