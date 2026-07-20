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FT назвала страны ЕС, выступившие против 21-го пакета санкций

Несколько стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Португалию, Грецию и Австрию, выступили против отдельных пунктов нового пакета антироссийских санкций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, некоторые государства потребовали исключений, а другие и вовсе заблокировали предложенные меры.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Лиссабон и Берлин настаивают на отмене запрета на покупку российской рыбы. Париж и Рим хотят смягчить ограничения на выдачу виз ЕС российским военным, участвовавшим в военной операции. Вена, по данным FT, требует разморозить активы РФ на 2 млрд евро, чтобы компенсировать банку Raiffeisen обеспечительные меры, введенные в России. Афины, как утверждает издание, отказались одобрять 21-й пакет санкций до тех пор, пока Греции не разрешат транспортировать российский СПГ в третьи страны.

«Это серьезный кризис для всего санкционного подхода. Если каждый требует исключений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций представляет собой просто пустую коробку», — заявил неназванный дипломат в беседе с FT.

Ранее Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщало, что Брюссель может пойти на уступки Афинам и пересмотреть отдельные положения 21-го пакета антироссийских ограничений. По данным издания, разногласия с Австрией уже удалось урегулировать.

В Москве неоднократно подчеркивали, что считают западные санкции незаконными.

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