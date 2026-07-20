FT назвала страны ЕС, выступившие против 21-го пакета санкций

Лиссабон и Берлин настаивают на отмене запрета на покупку российской рыбы. Париж и Рим хотят смягчить ограничения на выдачу виз ЕС российским военным, участвовавшим в военной операции. Вена, по данным FT, требует разморозить активы РФ на 2 млрд евро, чтобы компенсировать банку Raiffeisen обеспечительные меры, введенные в России. Афины, как утверждает издание, отказались одобрять 21-й пакет санкций до тех пор, пока Греции не разрешат транспортировать российский СПГ в третьи страны.