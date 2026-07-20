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Сырского уволили с должности главкома ВСУ, пишут украинские СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины, утверждает издание «Инсайдер.ua».

Источник: AP 2024

«Сырский освобожден от должности главнокомандующего ВСУ, сегодня будет официально объявлено», — говорится в публикации в Telegram-канале.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

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