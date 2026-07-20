В СВР допустили, что у Германии есть тайный план по разработке ядерного оружия

Служба внешней разведки России заявила, что власти Германии пытаются получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. В ведомстве считают, что Берлин уже располагает необходимой научной базой. Подробнее о возможных сроках создания атомной бомбы, нынешнем участии Германии в программе Nuclear Sharing НАТО и усилении ее военного потенциала — в материале «Газеты.Ru».