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Владимир Путин наградил жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

Источник: Башинформ

Согласно документу за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден «Родительская слава» вручат многодетным родителям из Баймакского района Ирине и Газизу Шаяхметовым.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено руководителю коллектива Централизованной клубной системы Районного дворца культуры Кугарчинского района Галиму Кинзябулатову.

Ранее мы сообщали, что президент РФ наградил нескольких жителей республики орденами и медалями, а также присвоил почетные звания.