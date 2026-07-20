Кочанова пригласила Арабский парламент на форум традиционных ценностей

В Минске с официальным визитом находится делегация Арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, в составе делегации парламентарии из ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Сегодня с делегацией встречался президент Беларуси Александр Лукашенко, потом прошла встреча в Палате представителей Национального собрания.
«Мы — те страны, которые придерживаются традиционных семейных ценностей. Для нас это очень важно. Это та тема, которая сегодня волнует многие государства. Поэтому мы здесь можем найти общие подходы в таких традиционных вопросах, которые, казалось бы, сегодня тоже являются угрозой для многих стран, особенно для стран Запада», — сказала Кочанова на встрече, пригласив представителей Арабского парламента принять участие в форуме традиционных ценностей в древнем белорусском Полоцке в октябре этого года.
Она также отметила, что в ближайшее время готовится визит белорусской делегации в Алжир или Египет.
«Мы будем обсуждать темы нашего торгово-экономического сотрудничества и инвестиций. Несомненно, очень важное сотрудничество в гуманитарной сфере», — подчеркнула Кочанова.
Как отметил на встрече с делегацией Арабского парламента председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, Беларусь придает большое значение данному визиту и рассчитывает, что он откроет новую страницу в истории сотрудничества Минска с Лигой арабских государств.
В свою очередь председатель Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи подчеркнул важность визита в Минск и парламентской дипломатии.
«Хотел бы поблагодарить за это приглашение посетить Республику Беларусь. Это наш первый визит. Мы придаем большое значение межпарламентской дипломатии, поскольку она является продолжением официальной дипломатии, способствует укреплению отношений между государствами и народами», — сказал он.
Белорусский парламент и Арабский парламент подписали Меморандум о взаимопонимании, подписи поставили Наталья Кочанова, Игорь Сергеенко и Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. После чего глава Арабского парламента оставил запись в Книге почетных гостей Палаты представителей Национального собрания.