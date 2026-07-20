Кочанова пригласила Арабский парламент на форум традиционных ценностей

«Мы — те страны, которые придерживаются традиционных семейных ценностей. Для нас это очень важно. Это та тема, которая сегодня волнует многие государства. Поэтому мы здесь можем найти общие подходы в таких традиционных вопросах, которые, казалось бы, сегодня тоже являются угрозой для многих стран, особенно для стран Запада», — сказала Кочанова на встрече, пригласив представителей Арабского парламента принять участие в форуме традиционных ценностей в древнем белорусском Полоцке в октябре этого года.