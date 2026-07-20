Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

«Моя работа закончена», — сказал теперь уже бывший премьер-министр на трибуне. Он перечислил свои достижения на посту, в том числе борьбу с бедностью и деятельность на международной арене. По словам Стармера, за время его руководства британская экономика окрепла, социальные службы начали работать эффективнее, иммиграционные потоки сократились, а международный авторитет страны заметно вырос.