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Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

Король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. На освободившуюся должность монарх назначил нового лидера лейбористов Энди Бернема и поручил ему сформировать кабинет министров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В заявлении Букингемского дворца говорится, что Достопочтенный Эндрю Бернем, член парламента, принял предложение короля, сообщает Sky News.

Перед Бернемом в Букингемском дворце принимали Кира Стармера. Он прибыл на аудиенцию к королю вместе с супругой и детьми. Перед визитом к Карлу III он выступил с прощальной речью на Даунинг-стрит.

«Моя работа закончена», — сказал теперь уже бывший премьер-министр на трибуне. Он перечислил свои достижения на посту, в том числе борьбу с бедностью и деятельность на международной арене. По словам Стармера, за время его руководства британская экономика окрепла, социальные службы начали работать эффективнее, иммиграционные потоки сократились, а международный авторитет страны заметно вырос.

Он пообещал Бернему полную поддержку.

Напомним, Кир Стармер возглавлял правительство Великобритании с июля 2024 года.

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