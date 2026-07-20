Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

В заявлении Букингемского дворца говорится, что Достопочтенный Эндрю Бернем, член парламента, принял предложение короля, сообщает Sky News.
Перед Бернемом в Букингемском дворце принимали Кира Стармера. Он прибыл на аудиенцию к королю вместе с супругой и детьми. Перед визитом к Карлу III он выступил с прощальной речью на Даунинг-стрит.
«Моя работа закончена», — сказал теперь уже бывший премьер-министр на трибуне. Он перечислил свои достижения на посту, в том числе борьбу с бедностью и деятельность на международной арене. По словам Стармера, за время его руководства британская экономика окрепла, социальные службы начали работать эффективнее, иммиграционные потоки сократились, а международный авторитет страны заметно вырос.
Он пообещал Бернему полную поддержку.
Напомним, Кир Стармер возглавлял правительство Великобритании с июля 2024 года.