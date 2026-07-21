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В России официально появился новый праздник — Путин утвердил

Путин установил День хоккея.

Источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин подписал указ об учреждении в России нового официального праздника Дня хоккея. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Памятная дата установлена на 22 декабря. Как следует из текста указа, решение принято для популяризации хоккея и дальнейшего развития этого вида спорта в стране. Документ вступает в силу с момента подписания.

Отметим, что это не первый случай введения профессиональных праздников в последнее время. Так, в августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил День артиста, который решено отмечать 17 января. Инициатива тогда исходила от председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Выбранная дата символична: 17 января день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР, основоположника Московского художественного театра и создателя знаменитой системы актёрского мастерства.