В России официально появился новый праздник — Путин утвердил

Владимир Путин подписал указ об учреждении в России нового официального праздника Дня хоккея. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Памятная дата установлена на 22 декабря. Как следует из текста указа, решение принято для популяризации хоккея и дальнейшего развития этого вида спорта в стране. Документ вступает в силу с момента подписания.
Отметим, что это не первый случай введения профессиональных праздников в последнее время. Так, в августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил День артиста, который решено отмечать 17 января. Инициатива тогда исходила от председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Выбранная дата символична: 17 января день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР, основоположника Московского художественного театра и создателя знаменитой системы актёрского мастерства.