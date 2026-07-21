В России официально появился новый праздник — Путин утвердил

Отметим, что это не первый случай введения профессиональных праздников в последнее время. Так, в августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил День артиста, который решено отмечать 17 января. Инициатива тогда исходила от председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Выбранная дата символична: 17 января день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР, основоположника Московского художественного театра и создателя знаменитой системы актёрского мастерства.