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СМИ рассказали, что произошло на границе Эстонии с Россией

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Британские военнослужащие на территории Эстонии проводят учения по отработке ударов беспилотниками по Санкт-Петербургу, пишет The Sun.

«В ходе учения мы проверяли, может ли беспилотник отсюда достигнуть Санкт-Петербурга», — рассказал изданию военный с базы в эстонском городе Тапе.

В публикации отметили, что дальность полета используемого британскими солдатами беспилотника Nyan составляет более 240 километров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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