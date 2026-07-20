ЕК и Киев обсудили шаги по вступлению в ЕС и выпуск дронов

«Во время разговора шла речь о реформах, реализация которых необходима, чтобы Украина продвигалась по пути вступления в ЕС. Но также обсуждался вопрос о соглашении по дронам, подписанном на прошлой неделе во время визита председателя Урсулы фон дер Ляйен на Украину. И говорилось о подготовке к зиме», — заявила Пинью, отвечая на вопрос журналистов. Она подчеркнула, что Брюссель оказывает Киеву не только финансовую поддержку, но и поставляет оборудование.