ЕК и Киев обсудили шаги по вступлению в ЕС и выпуск дронов

«Во время разговора шла речь о реформах, реализация которых необходима, чтобы Украина продвигалась по пути вступления в ЕС. Но также обсуждался вопрос о соглашении по дронам, подписанном на прошлой неделе во время визита председателя Урсулы фон дер Ляйен на Украину. И говорилось о подготовке к зиме», — заявила Пинью, отвечая на вопрос журналистов. Она подчеркнула, что Брюссель оказывает Киеву не только финансовую поддержку, но и поставляет оборудование.
Другой представитель ЕК Тома Ренье напомнил, что Евросоюз уже перечислил Украине 3,9 млрд евро в качестве первого транша на закупку дронов. Эти средства идут в счет кредита в 90 млрд евро. На прошлой неделе фон дер Ляйен анонсировала второй транш на те же цели. Тогда же Киев получил еще 1 млрд евро, уточнил Ренье.
Он добавил, что Еврокомиссия одобрила предоставление дополнительных 10 млрд евро в ближайшее время. «На дроны, конечно, но также на ракеты и самолеты. Мы стремимся поддерживать Украину», — резюмировал представитель Еврокомиссии.