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Шестая партия подала список кандидатов в депутаты Госдумы в Волгограде

«Новые люди» назвали имена претендентов по трём избирательным округам.

Ещё одна партия представила 20 июля трёх своих кандидатов для участия в выборах в Государственную думу России в Волгограде.

«Новые люди» назвали имена претендентов по трём избирательным округам.

По Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 конкуренцию соперникам планирует составить Кирилл Бочков, помощник депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева.

По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86 побороться за депутатское кресло партия выдвинула депутата Волгоградской облдумы Самвела Аветисяна.

По Волжскому одномандатному избирательному округу № 87 документы о выдвижении представил завлабораторией ВолгГМУ Роман Литвинов.

Ранее стали известны имена кандидатов по одномандатным округам от ЛДПР и КПРФ, «Единой России», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».

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