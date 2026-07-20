Шестая партия подала список кандидатов в депутаты Госдумы в Волгограде

Ещё одна партия представила 20 июля трёх своих кандидатов для участия в выборах в Государственную думу России в Волгограде.
«Новые люди» назвали имена претендентов по трём избирательным округам.
По Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 конкуренцию соперникам планирует составить Кирилл Бочков, помощник депутата Госдумы Сангаджи Тарбаева.
По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86 побороться за депутатское кресло партия выдвинула депутата Волгоградской облдумы Самвела Аветисяна.
По Волжскому одномандатному избирательному округу № 87 документы о выдвижении представил завлабораторией ВолгГМУ Роман Литвинов.
Ранее стали известны имена кандидатов по одномандатным округам от ЛДПР и КПРФ, «Единой России», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».