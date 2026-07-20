Крайизбирком заверил списки кандидатов от «Справедливой России», КПРФ и Партии пенсионеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 213-м заседании Избирательная комиссия Красноярского края приняла решения по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва.
Комиссия заверила краевой список из 88 кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии «Справедливая Россия», а также список из 25 кандидатов по одномандатным и двухмандатным избирательным округам.
От Красноярского краевого отделения КПРФ заверены краевой список из 108 кандидатов и список из 26 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам.
Также крайизбирком заверил краевой список из 77 кандидатов от регионального отделения Партии пенсионеров и список из 26 кандидатов, выдвинутых по одномандатным и двухмандатным округам.
Кроме того, Красноярскому региональному отделению ЛДПР направят извещение о недостатках в документах, представленных для регистрации краевого списка кандидатов. Партии необходимо устранить их не позднее 23 июля.
Источник: Крайизбирком_24.