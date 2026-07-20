Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

«Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для <…> Саудовской Аравии в соответствии с формулой “осада за осаду”. Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», — написал он в своем телеграм-канале.
В своем заявлении мятежники дали понять, что готовы к «всеобъемлющей эскалации» в ответ на шаги Эр-Рияда. «Вооруженные силы подтверждают свою полную готовность ко всем вариантам развития событий. На любую глупость, на которую пойдет <…> Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жестко», — говорится в тексте. Кроме того, повстанцы обратились к своим сторонникам с призывом продолжать всеобщую мобилизацию.
17 июля Тегеран направил запрос йеменскому движению «Ансар Аллах». Иран попросил союзников привести силы в готовность для блокировки Красного моря. Этот шаг рассматривался как ответная мера на случай, если США нанесут удары по иранским энергетическим объектам.
Перекрытие Красного моря способно серьезно ударить по глобальному рынку нефти. Маршрут приобрел особую важность после того, как движение через Ормузский пролив было остановлено. Теперь именно этот путь стал критическим для экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива.