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В Еврокомиссии прокомментировали уход главы Минобороны Украины

В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с уходом главы оборонного ведомства Украины. Официальный представитель ЕК Паула Пинью сообщила журналистам, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время поездки в Киев обсуждала с Владимиром Зеленским кадровые перестановки в украинском правительстве. Пинью уточнила, что вопрос об отставке министра обороны Михаила Федорова прозвучал в ходе беседы, но был затронут лишь коротко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Что касается министра Федорова и правительственных назначений в новом кабинете, мы не вмешиваемся. Всё, что мы можем сказать, это то, что у нас было прекрасное сотрудничество с министром Федоровым», — заявила Пинью на брифинге в Брюсселе 20 июля.

Журналистов также интересовала реакция украинцев на отставку Федорова. На вопрос о манифестациях против этого решения ответил другой представитель ЕК — Гийом Мерсье. Он подчеркнул: «Мирные манифестации являются основополагающим правом во всех демократических странах».

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением украинского министра обороны Михаила Федорова во время своего визита в Киев 15 июля. «Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — говорится в публикации.

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