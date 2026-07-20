В Еврокомиссии прокомментировали уход главы Минобороны Украины

«Что касается министра Федорова и правительственных назначений в новом кабинете, мы не вмешиваемся. Всё, что мы можем сказать, это то, что у нас было прекрасное сотрудничество с министром Федоровым», — заявила Пинью на брифинге в Брюсселе 20 июля.
Журналистов также интересовала реакция украинцев на отставку Федорова. На вопрос о манифестациях против этого решения ответил другой представитель ЕК — Гийом Мерсье. Он подчеркнул: «Мирные манифестации являются основополагающим правом во всех демократических странах».
Ранее Berliner Zeitung сообщила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением украинского министра обороны Михаила Федорова во время своего визита в Киев 15 июля. «Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — говорится в публикации.