В Еврокомиссии прокомментировали уход главы Минобороны Украины

«Что касается министра Федорова и правительственных назначений в новом кабинете, мы не вмешиваемся. Всё, что мы можем сказать, это то, что у нас было прекрасное сотрудничество с министром Федоровым», — заявила Пинью на брифинге в Брюсселе 20 июля.