Полковник Ходаренок предложил резко увеличить удары по объектам на Украине

В свою очередь, Великобритания и США придавали огромное значение стратегическим бомбардировкам Германии в период Второй мировой войны. Однако удары по военно-промышленными объектами Рейха не принесли ожидаемых результатов. Нельзя сказать, чтобы усилия США и Британии вовсе не увенчались какими-либо значимыми успехами. Но в целом-то в Лондоне и Вашингтоне ожидали совершенно другого. Ни к чему не привела «война городов» между Ираном и Ираком в 1984−88 годах.