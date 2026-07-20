Полковник Ходаренок предложил резко увеличить удары по объектам на Украине

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам на территории Украины, причем интенсивность их возрастает с каждым днем. Однако и противник отвечает, причем активность налетов ВСУ ощутимо не снижается. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, как складывается обстановка в ходе обмена ударами средств воздушного нападения обеих сторон конфликта.
Ночью 20 июля ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Удары высокоточным оружием были нанесены по порту Одесса и резервуарам с горюче-смазочными материалами.
В ходе предшествующих ударов поражались транспортная инфраструктура Украины, логистические центры, предприятия ВПК по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. В частности, ракетно-авиационные удары и удары БЛА наносились в последнее время по военным объектам в районах Черноморска, Одессы, Харькова, Сум, Николаева, Запорожья.
По данным военного ведомства России, в Киеве 19 июля поражены:
— киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс») и предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»), осуществляющие производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, −9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 (проект «Клон»);
— производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» имени С. П. Королева), выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»;
— ООО «Оаклайн» Киев, производящее комплектующие для БЛА большой дальности типа «Дипстрайк», детали из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранящее БЛА;
— киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал “Новая почта”), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ.
Казалось бы, после таких ударов ~в атаках ВСУ по территории России должна наступить как минимум продолжительная пауза~. У противника все разбито, разгромлено и развалины предприятий ВПК Украины заволокло густым дымом, а сам неприятель ошеломлен, дезорганизован и находится в состоянии прострации.
Отчасти так и есть. Как пишет Daily Express, президент Украины Владимир Зеленский был в «отчаянии» и умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем ПВО после массированной атаки на Киев.
«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — говорится в статье.
Однако только этой ночью ВСУ нанесли массированный удар БЛА по Московскому региону. С 20:30 до 5:00 в направлении столицы и области летели более 400 беспилотников. Беспилотная опасность, помимо Московского региона, объявлялась в Ярославской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Вологодской, Белгородской, Курской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской, Тульской областях.
История и эффективность.
Цели российских ударов по объектам на территории Украины в целом заключаются в снижении эффективности (прекращении) ударов средств воздушного нападения ВСУ по России и принуждению военно-политического руководства Украины к заключению мирных договоренностей на условиях Кремля.
Однако пока, несмотря на все «отчаяние», о котором пишут СМИ, президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует каких-либо намерений к завершению военных действий, а удары Вооруженных сил России на данном этапе пока не привели к заметному снижению интенсивности налетов украинских БЛА на Россию.
Да и в самом деле — места сборки дронов на Украине максимально рассредоточены, частью они находятся в заглубленных сооружениях, сборка БЛА осуществляется на площадках общей численностью в несколько сот единиц, комплектующие для БЛА ВСУ в основном поступают от стран-партнеров и вывести из строя в полном объеме этот сегмент украинского ВПК одними воздушными ударами крайне затруднительно по чисто объективным причинам.
Да и с точки зрения военной истории обмены только ударами средств воздушного нападения крайне редко приводят к каким-либо значительным военно-политическим результатам. Бомбардировки Люфтваффе территории Соединенного Королевства в ходе Второй мировой войны привели только к сплочению населения Британии вокруг фигуры Уинстона Черчилля.
В свою очередь, Великобритания и США придавали огромное значение стратегическим бомбардировкам Германии в период Второй мировой войны. Однако удары по военно-промышленными объектами Рейха не принесли ожидаемых результатов. Нельзя сказать, чтобы усилия США и Британии вовсе не увенчались какими-либо значимыми успехами. Но в целом-то в Лондоне и Вашингтоне ожидали совершенно другого. Ни к чему не привела «война городов» между Ираном и Ираком в 1984−88 годах.
Что делать?
С целью победоносного завершения военной операции необходимы, скорее всего, следующие шаги.
Во-первых, интенсивность ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам на территории Украины должна быть резко увеличена. Причем поражению должны подвергаться цели, имеющие не только сугубо военное, но и морально-психологическое значение для самых широких слоев населения Украины.
Во-вторых, значительное внимание руководству Вооруженных сил следует, возможно, уделить сосредоточению применения средств поражения. То есть не рассредоточивать удары, а прицельно и в течение длительного времени бить по какой-нибудь одной узловой точке. К примеру, по объектам генерации и передаче электроэнергии. Или же по пунктам высших звеньев политического и военного управления Украины.
И в-третьих, не менее главный шаг — успешные наступательные действия группировок Сухопутных войск. Именно они способны самым радикальным образом повлиять на позицию украинского руководства в вопросах заключения мира.
А в целом российская армия наступает на всех оперативных направлениях и продолжает брать под контроль территории Донбасса и Новороссии.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),