Политолог объяснил отказ стран ЕС от жестких санкций против РФ

По словам Кортунова, у каждого государства есть собственные мотивы для отказа от предложенного Брюсселем «максималистского» пакета. Он отметил, что члены ЕС вынуждены наращивать оборонные бюджеты под давлением США и увеличивать помощь Киеву, при этом у них есть и другие обязательные статьи расходов.
«На этом фоне продолжать санкционную политику в прежнем режиме становится всё более и более трудно. Политические лидеры этих стран приближаются к выборам. Поэтому лишний раз отталкивать от себя избирателей, особенно в нынешней ситуации, им не хотелось бы», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Кортунов подчеркнул, что для ряда стран Евросоюза критически важно сохранить поток туристов из России. Особенно это актуально для государств Южной Европы.
Он добавил, что некоторым членам ЕС жизненно необходимы исключения в энергетической сфере, чтобы часть российских углеводородов продолжала поступать в их экономику. Для третьих стран на первом месте стоят санкции, затрагивающие торговлю.
«В частности, Греция — это государство, которое обладает очень значительным танкерным флотом, и ей не хотелось бы, чтобы он оказался без дела. То есть у каждого есть свои причины, и каждый требует своих исключений из общих правил. При этом очевидно, что экономическая ситуация в Евросоюзе оставляет желать лучшего», — заключил Кортунов.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе застопорилось согласование очередного пакета антироссийских санкций. Как сообщалось ранее, уровень поддержки ограничительных мер внутри объединения заметно упал — инициативу не одобрили сразу шесть стран-членов.