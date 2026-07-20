Политолог объяснил отказ стран ЕС от жестких санкций против РФ

«В частности, Греция — это государство, которое обладает очень значительным танкерным флотом, и ей не хотелось бы, чтобы он оказался без дела. То есть у каждого есть свои причины, и каждый требует своих исключений из общих правил. При этом очевидно, что экономическая ситуация в Евросоюзе оставляет желать лучшего», — заключил Кортунов.