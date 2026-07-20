Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

«Мои социалистические взгляды сформировались очень рано — еще в девять лет. Я хорошо помню поездку в Честерский зоопарк вскоре после выборов 1979 года. На машине впереди была наклейка: “Не вините меня, я голосовал за лейбористов”. Я спросил у отца, что это значит, и он ответил: “Ну, есть такая женщина по имени Мэгги…” — рассказывал Бернем изданию Independent.