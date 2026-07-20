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Премьер Британии анонсировал переговоры с Зеленским и Трампом

Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем сразу после вступления в должность обозначил приоритетные направления внешней политики. Он уточнил, что первые телефонные переговоры в новой должности он проведет с президентами Украины и США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Звонки Зеленскому и Трампу станут сегодня первыми», — сообщил Бернем в эфире телеканала Sky News 20 июля.

Глава британского правительства подчеркнул, что Лондон не собирается пересматривать свою позицию по украинскому вопросу. Он заверил, что курс останется прежним.

«Я использую весь мой опыт в новой роли, и у президента Зеленского не должно быть сомнений, что поддержка Британии продолжится», — заявил политик.

Напомним, что ранее 20 июля Эндрю Бернем, возглавивший Лейбористскую партию, официально стал премьер-министром Соединенного Королевства.

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