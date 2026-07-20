Эксперт раскрыл опасность ядерной сделки США с Саудовской Аравией

Для этого нужна совместная работа в данном направлении. Способен ли Китай на это? Пока не очень понятно. Он видит свои возможности и пытается их реализовать. Если Китай и Россия, а лучше — БРИКС и ШОС, найдут в себе силы действовать как единый политический организм, то у мира есть шанс.