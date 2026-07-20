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Эксперт раскрыл опасность ядерной сделки США с Саудовской Аравией

Вероятное расширение клуба ядерных держав — прямой результат эскалации в регионе, которую начали Израиль и США. Об этом пишет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран на своей территории. При этом отмечается, что проект ядерного соглашения пока не подписан американским президентом и не отправлен в Конгресс США.

Эксперт Мухин считает, что возможное соглашение США с Саудовской Аравией — это часть «платы» Трампа за тот ущерб, который война с Ираном нанесла странам Залива.

К сожалению, расплачиваться будут другие страны — своей безопасностью. Реакцией ИРИ на нуклеаризацию Саудовской Аравии станет форсированное создание ЯО.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Эксперт допускает, что сделка Вашингтона с Эр-Риядом может запустить цепную реакцию. «Турция затребует такую же привилегию, как у Саудовской Аравии», — прогнозирует Мухин. Таким образом, агрессия США в Иране может запустить ядерную гонку вооружений.

Саудовская Аравия и США, если мировое сообщество промолчит, запускают целую цепь создания ядерного оружия в других странах. Прежде всего, в Японии, в Южной Корее, в Германии и т. д. Страны, проигравшие Вторую мировую, страны-реваншисты, получают уникальную возможность реализовать свои болезненные амбиции.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Чтобы начать обогащать уран на своей территории, Саудовской Аравии надо будет выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Реализация соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном разрушит ДНЯО, считает директор Центра политической информации.

В глобальном смысле это «заявка» на третью мировую войну в ядерном исполнении, ни много, ни мало. Страны ЕС тут тоже «подсуетятся» — Финляндия, Польша, возможно, Дания — чтобы защитить Гренландию от США.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Гонки ядерных вооружений не избежать в этих условиях, уверен эксперт. По мнению Мухина, Россия и Китай вместе могут остановить «ядерное безумие» и восстановить мировую стабильность.

Для этого нужна совместная работа в данном направлении. Способен ли Китай на это? Пока не очень понятно. Он видит свои возможности и пытается их реализовать. Если Китай и Россия, а лучше — БРИКС и ШОС, найдут в себе силы действовать как единый политический организм, то у мира есть шанс.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Ранее сообщалось, что в Японии предлагают снять табу с дискуссий о ядерном оружии. Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что страна должна последовать примеру некоторых европейских государств, которые стремятся к усилению ядерного сдерживания. Об этом пишет информационное агентство Kyodo News. В публикации отмечается, что к концу года в Японии могут пересмотреть три ключевых документа по национальной безопасности.

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