Вскрылись новые факты о матери, гулявшей с мёртвым сыном

Около пяти утра Наталья одела детей в зимние комбмнезоны, положила в переноски и вызвала такси. Водитель повёз их в Неклиновский район. По дороге женщина заехала в магазин и купила ещё две бутылки водки, пересела на заднее сиденье к детям и продолжила пить. У одного ребёнка из рта текла кровь, другой плакал. Гераскина кричала на него.