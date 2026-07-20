Вскрылись новые факты о матери, гулявшей с мёртвым сыном

В тот день в такси села молодая женщина с двумя младенцами в специальных переносках. Один из малышей плакал, у другого изо рта шла кровь. На вопросы водителя женщина говорила, что ребёнок «подавился». Она вытирала кровь салфетками, которые давал ей шофёр, но на предложение ехать в больницу отвечала отказом.
Тогда мужчина и не подозревал, кого везёт. Пройдёт всего несколько месяцев, и суд назначит той пассажирке суровый приговор: 18 лет лишения свободы. Подробности — в материале rostov.aif. ru.
Кровавый праздник.
Трагедия развернулась в съёмной квартире в Таганроге. 28-летняя Наталья Гераскина отмечала свой день рождения. В гостях у семьи собрались сожитель женщины С., а также их знакомые. Они пили и веселились.
Вечером Гераскина посорилась с гражданским мужем из-за проигрыша в карты. Женщина потребовала, чтобы мужчина отдал ей ключи и ушёл. Сожитель подчинился и отправился ночевать к знакомым. Гости также разошлись.
Наталья осталась с шестимесячными сыновьями-близнецами М. и Я. Один из братьев родился с пороком сердца, он отставал в развитии и питался через гастроназальный зонд. Женщина продолжила пить алкоголь. За вечер она употребила пол-литра водки. Примерно в одиннадцать вечера младенцы начали плакать. Это разозлило пьяную мать.
Как следует из материалов дела, Наталья схватила шестимесячного М. и со всей силы ударила его головой о распахнутую дверцу платяного шкафа. Поначалу женщина в этом не признавалась, но экспертиза поставила точку. Ребёнок упал на пол. Затем, держа сына в руках, она начала яростно трясти его.
Эксперты впоследствии подтвердят: именно такие действия сформировали так называемый «синдром встряхнутого младенца», приведший к тяжелейшей черепно-мозговой и нейроспинальной травме. Услышав плач второго ребёнка, Наталья подошла к пеленальному столику и ударила Я. кулаком в голову. Впоследствии у мальчика диагностировали тяжёлые травмы.
Около пяти утра Наталья одела детей в зимние комбмнезоны, положила в переноски и вызвала такси. Водитель повёз их в Неклиновский район. По дороге женщина заехала в магазин и купила ещё две бутылки водки, пересела на заднее сиденье к детям и продолжила пить. У одного ребёнка из рта текла кровь, другой плакал. Гераскина кричала на него.
Повезла на кладбище.
Объехав родственников в сёлах Покровское и Советка (которые отказались её принимать) и даже заехав на кладбище, Наталья вернулась в Таганрог.
Затем пьяная женщина с малышами в переносках появилась у магазина, где продавался алкоголь. Продавец К. знала Наталью. Увидев женщину в таком состоянии, она позвонила отцу детей.
Сожитель приехал и забрал у Натальи переноску с шестимесячным сыном. Голова ребёнка безжизненно откинулась назад, изо рта выпала соска, на лице были гематомы, а вокруг рта — запёкшаяся кровь.
Увидев это, продавец в ужасе вызвала скорую и полицию. На замечания окружающих о том, что ребёнок мёртв, Наталья безэмоционально сказала: «Ребёнок не мёртвый, он просто хочет кушать», после чего попыталась скрыться.
Приехавшие фельдшеры констатировали смерть М. Второго ребёнка отвезли в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Его, к счастью, удалось спасти.
Меняла показания.
В суде Гераскина пыталась всеми силами уйти от ответственности и постоянно меняла показания. Сначала утверждала, что ребёнок случайно ударился о дверной косяк, а травмы получены из-за тряски в такси на кочках. Затем заявила, что второго ребёнка она уронила в такси. Позже обвинила во всём сожителя, заявив, что это он вернулся ночью и избил детей.
Однако Ростовский областной суд установил, что сожитель в ночь убийства не возвращался в квартиру. Он спал у знакомой Б., что подтвердили свидетели.
Судебно-медицинские эксперты заключили, что получить такие травмы в тесной автопереноске физически невозможно. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Наталью вменяемой.
Судья пришёл к выводу, что вина женщины полностью доказана. Выяснилось, что плач детей мешал ей продолжать пить, это и привело к трагедии. Суд назначил ей наказание — 18 лет лишения свободы. Выживший ребёнок Я. передан на попечение своему отцу.
Осуждённая и её адвокат в жалобах настаивали на отмене приговора и передаче дела на новое рассмотрение. Третий апелляционный суд общей юрисдикции приговор Ростовского областного суда оставил без изменения.