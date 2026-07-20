Зеленский хочет получить новые ракеты ПВО после удара по Киеву

Авторы материала отмечают, что ~ни одна из этих стран не смогла быстро развернуть выпуск ракет~. В частности, немецкий завод, строительство которого было одобрено Вашингтоном в 2022 году, к настоящему времени еще не выпустил ни одной ракеты Patriot. По оценке издания, это показывает, насколько сложным и длительным является перенос производства американских вооружений за рубеж даже после получения лицензии.