Иран фиксирует наращивание военного присутствия США

Президент США Дональд Трамп 8 июля объявил, что режим прекращения огня, который был согласован с Ираном в ночь на 18 июня, утратил силу. Начиная с 8 числа американские военные провели несколько серий атак по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти удары стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные в свою очередь нанесли ответные удары по базам США в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.