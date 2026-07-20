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Иран фиксирует наращивание военного присутствия США

Иран отмечает усиление военной активности США на Ближнем Востоке и уже подготовился к любому развитию событий. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Как пишет газета Washington Post, Вашингтон наращивает военное присутствие в регионе, готовясь к полномасштабным боевым действиям против исламской республики.

«Американцы постоянно завозят в регион новое военное оборудование и заявляют, что стремятся остановить войну… Мы поняли суть игр США, поэтому подготовились должным образом», — написал Галибаф на своей странице в соцсети Х.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, оценивая ход противостояния между США и Ираном, заявил, что в данный момент Тегеран ведет «полномасштабную войну».

Президент США Дональд Трамп 8 июля объявил, что режим прекращения огня, который был согласован с Ираном в ночь на 18 июня, утратил силу. Начиная с 8 числа американские военные провели несколько серий атак по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти удары стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные в свою очередь нанесли ответные удары по базам США в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.

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