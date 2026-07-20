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ХАМАС определился с лидером: политбюро возглавил аль-Хайя

В движении ХАМАС выбрали нового главу политбюро. Им стал Халиль аль-Хайя, сообщают 20 июля западные СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аль-Хайя ранее возглавлял деятельность ХАМАС в секторе Газа. Он считается главным переговорщиком движения. Победу на выборах на пост главы политбюро он одержал в ходе внутреннего голосования.

Прежний глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар погиб в октябре 2024 года в результате израильского удара по дому в Рафахе.

С момента гибели Синвара пост главы политбюро ХАМАС оставался незанятым. Движением в течение двух лет управлял руководящий совет, в состав которого также входил аль-Хайя. При этом перед нападением 7 октября 2023 года ХАМАС на Израиль выехал в Катар, где дислоцируется большую часть времени.

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