ХАМАС определился с лидером: политбюро возглавил аль-Хайя

Аль-Хайя ранее возглавлял деятельность ХАМАС в секторе Газа. Он считается главным переговорщиком движения. Победу на выборах на пост главы политбюро он одержал в ходе внутреннего голосования.
Прежний глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар погиб в октябре 2024 года в результате израильского удара по дому в Рафахе.
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После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше