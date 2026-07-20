Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заявления МИД России об атаках на КТК: главное

МИД России прокомментировал террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтяные танкеры. Собрали ключевые высказывания официального представителя министерства Марии Захаровой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Это уже пятый по счету «акт агрессии» против объекта КТК.

«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений», — уточнила Захарова.

Боевики ВСУ целенаправленно пытаются нанести урон консорциуму, который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и Европы.

Эти удары бьют не только по российским интересам. ВСУ причиняют ущерб европейским и американским союзникам, консорциуму, который объединяет предприятия ТЭК России, Казахстана, США и Европы.

Действия Киева сравнимы с действиями змеи из басни, которая «безжалостно кусает руку дающего».

Москва осуждает атаки и рассматривает их как попытку Украины дестабилизировать глобальные рынки.

Российская сторона призывает мировое сообщество дать должную оценку этому удару.

Напомним, очередная атака на КТК произошла 20 июля. Украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер Nelsa на морском терминале консорциума в окрестностях Новороссийска. На судне вспыхнул пожар, экипаж был эвакуирован. Погрузка нефти на терминале полностью остановлена.

МИД Казахстана осудил атаки на танкеры.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше