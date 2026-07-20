Это уже пятый по счету «акт агрессии» против объекта КТК.
«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений», — уточнила Захарова.
Эти удары бьют не только по российским интересам. ВСУ причиняют ущерб европейским и американским союзникам, консорциуму, который объединяет предприятия ТЭК России, Казахстана, США и Европы.
Действия Киева сравнимы с действиями змеи из басни, которая «безжалостно кусает руку дающего».
Москва осуждает атаки и рассматривает их как попытку Украины дестабилизировать глобальные рынки.
Российская сторона призывает мировое сообщество дать должную оценку этому удару.
Напомним, очередная атака на КТК произошла 20 июля. Украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер Nelsa на морском терминале консорциума в окрестностях Новороссийска. На судне вспыхнул пожар, экипаж был эвакуирован. Погрузка нефти на терминале полностью остановлена.
МИД Казахстана осудил атаки на танкеры.