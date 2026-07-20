NYT: Пентагон скрывает информацию о своих потерях в ходе войны с Ираном

В результате этих атак были ранены десятки военнослужащих вооруженных сил США и повреждены несколько вертолетов. Но Пентагон не сообщил об этом, а также скрыл данные о жертвах и ущербе, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.
В заявлении, опубликованном в субботу, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что четверо американских военнослужащих, раненных в результате атаки в пятницу, были доставлены в иорданские больницы и позже выписаны. Еще несколько американских военнослужащих, по данным командования, получили незначительные ранения и уже вернулись к службе. Их число не уточняется. Также в заявлении не упоминались военнослужащие, пострадавшие в ходе трех ударов Ирана по Иордании на предыдущей неделе.
По ее подсчетам, с учетом гибели двух американских военнослужащих в Иордании в минувшую пятницу и еще одного военнослужащего на севере Ирака общее число официальных потерь с момента развязывания США и Израилем войны против Ирана 28 февраля достигло 17 человек.
По данным CENTCOM, с начала конфликта ранения получили более 400 военнослужащих США. В последние недели Министерство обороны США перестало обновлять эту цифру.
По словам одного из военных источников, CENTCOM не обязано разглашать информацию о раненых военнослужащих, особенно если они быстро возвращаются в строй. Другой военный чиновник пояснил, что Пентагону незачем разглашать данные, которые могут помочь Ирану скорректировать смертоносные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам США в Иордании и других странах на Ближнем Востоке, где размещены тысячи американских военнослужащих.
Также NYT отмечает, что за несколько дней, прошедших после срыва хрупкого перемирия между США и Ираном, Пентагон предоставил мало информации об американской военной стратегии после почти пяти месяцев войны. Последний крупный брифинг Пентагона состоялся в начале мая.
Кроме того, в последние несколько месяцев Вашингтон, согласно NYT, воздерживался от обсуждения того, как война с Ираном истощила запасы критически важного дорогостоящего оружия в США и что Ирану удалось сохранить и восстановить значительный ракетный потенциал.