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NYT: Пентагон скрывает информацию о своих потерях в ходе войны с Ираном

За последние две недели Иран нанес несколько успешных ударов по американским военным объектам в Иордании, однако Пентагон частично скрыл эту информацию.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В результате этих атак были ранены десятки военнослужащих вооруженных сил США и повреждены несколько вертолетов. Но Пентагон не сообщил об этом, а также скрыл данные о жертвах и ущербе, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на несколько осведомленных источников.

В заявлении, опубликованном в субботу, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что четверо американских военнослужащих, раненных в результате атаки в пятницу, были доставлены в иорданские больницы и позже выписаны. Еще несколько американских военнослужащих, по данным командования, получили незначительные ранения и уже вернулись к службе. Их число не уточняется. Также в заявлении не упоминались военнослужащие, пострадавшие в ходе трех ударов Ирана по Иордании на предыдущей неделе.

Вопрос о военных потерях американцев является «деликатным вопросом», отмечает газета.

По ее подсчетам, с учетом гибели двух американских военнослужащих в Иордании в минувшую пятницу и еще одного военнослужащего на севере Ирака общее число официальных потерь с момента развязывания США и Израилем войны против Ирана 28 февраля достигло 17 человек.

По данным CENTCOM, с начала конфликта ранения получили более 400 военнослужащих США. В последние недели Министерство обороны США перестало обновлять эту цифру.

Пентагон, согласно NYT, оказался перед непростым выбором: обеспечить оперативную безопасность или правдиво информировать общественность о ходе войны с Ираном.

По словам одного из военных источников, CENTCOM не обязано разглашать информацию о раненых военнослужащих, особенно если они быстро возвращаются в строй. Другой военный чиновник пояснил, что Пентагону незачем разглашать данные, которые могут помочь Ирану скорректировать смертоносные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам США в Иордании и других странах на Ближнем Востоке, где размещены тысячи американских военнослужащих.

Также NYT отмечает, что за несколько дней, прошедших после срыва хрупкого перемирия между США и Ираном, Пентагон предоставил мало информации об американской военной стратегии после почти пяти месяцев войны. Последний крупный брифинг Пентагона состоялся в начале мая.

Кроме того, в последние несколько месяцев Вашингтон, согласно NYT, воздерживался от обсуждения того, как война с Ираном истощила запасы критически важного дорогостоящего оружия в США и что Ирану удалось сохранить и восстановить значительный ракетный потенциал.

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