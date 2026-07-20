NYT: Пентагон скрывает информацию о своих потерях в ходе войны с Ираном

В заявлении, опубликованном в субботу, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что четверо американских военнослужащих, раненных в результате атаки в пятницу, были доставлены в иорданские больницы и позже выписаны. Еще несколько американских военнослужащих, по данным командования, получили незначительные ранения и уже вернулись к службе. Их число не уточняется. Также в заявлении не упоминались военнослужащие, пострадавшие в ходе трех ударов Ирана по Иордании на предыдущей неделе.