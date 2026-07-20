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Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко будет баллотироваться в Государственную думу РФ. Об этом мэр курорта проинформировала в понедельник в своем канале в МАКС.

Источник: Соцсети

«Сегодня официально подала документы в Избирательную комиссию Республики Крым для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы IX созыва. Это не просто стопка бумаг с моей биографией, сведениями о доходах. Это итог встреч на улицах и в коллективах Алушты, Керчи, Судака, Феодосии и Ялты, Белогорского, Кировского и Ленинского районов», — написала Павленко.

По ее словам, выездная работа с избирателями по сбору проблематики региона и наказов людей продлиться до единого дня голосования, 20 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.

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