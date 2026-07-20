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Лукашенко подписал закон об изменениях в сфере железнодорожного транспорта

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта», сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЖД

Там также отметили, что документ направлен на создание современной правовой базы, а также на обеспечение экономики и населения качественными и безопасными услугами железнодорожного транспорта.

В законе определяются общие подходы к правам и обязанностям владельцев инфраструктуры (организации железнодорожного транспорта общего пользования) и железнодорожных путей необщего пользования (других организаций, деятельность которых связана с движением поездов и маневровыми работами). Документом закреплен ряд обязанностей железнодорожных путей.

«Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Согласно изменениям расширен круг лиц на железной дороге, которые обязаны проходить обязательные медосмотры и переосвидетельствование, а также предрейсовые либо предсменные медосмотры (освидетельствование).

Также сообщается, что уточнены отдельные виды межрегионального и регионального пассажирского сообщения. В частности, среди поездов выделен новый тип — ускоренные поезда региональных линий экономкласса.

Кроме того, законом предусмотрена передача функций Военизированной охраны в введение Департамента охраны МВД.

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