Лукашенко подписал закон об изменениях в сфере железнодорожного транспорта

Там также отметили, что документ направлен на создание современной правовой базы, а также на обеспечение экономики и населения качественными и безопасными услугами железнодорожного транспорта.
В законе определяются общие подходы к правам и обязанностям владельцев инфраструктуры (организации железнодорожного транспорта общего пользования) и железнодорожных путей необщего пользования (других организаций, деятельность которых связана с движением поездов и маневровыми работами). Документом закреплен ряд обязанностей железнодорожных путей.
«Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
Согласно изменениям расширен круг лиц на железной дороге, которые обязаны проходить обязательные медосмотры и переосвидетельствование, а также предрейсовые либо предсменные медосмотры (освидетельствование).
Также сообщается, что уточнены отдельные виды межрегионального и регионального пассажирского сообщения. В частности, среди поездов выделен новый тип — ускоренные поезда региональных линий экономкласса.
Кроме того, законом предусмотрена передача функций Военизированной охраны в введение Департамента охраны МВД.