Bloomberg: 21-й пакет санкций против России может быть отменен

Агентство Bloomberg сообщает, что обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций зашло в тупик на прошлой неделе после того, как Греция вновь выступила против предложений, ограничивающих возможность европейских компаний поставлять российский СПГ в третьи страны.
В этой ситуации Евросоюз рассматривает возможность продления действующих контрактов в качестве потенциального компромисса, а также продление заморозки «ценового потолка» на российскую нефть, даже если не удастся договориться по другим предложения.
Но информированные источники утверждают, что обсуждаются и три новых варианта выхода из тупика:
- предоставление 24-месячного переходного периода до вступления ограничений в силу;
- отказ от меры, которой недовольна Греция;
- отказ от всего пакета санкций в отношении России.
В статье говорится, что, например, планы по запрету въезда в ЕС участникам СВО были смягчены и отложены, а предложения об ограничении импорта из России некоторых видов рыбы сняты с обсуждения.
Bloomberg обращает внимание на то, что переговоры между столицами проходят в напряженной обстановке, поскольку страны блока торгуются, стремясь защитить свои национальные интересы. Обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций продолжится на этой неделе.