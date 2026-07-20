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Bloomberg: 21-й пакет санкций против России может быть отменен

Евросоюз намерен обсудить как минимум три возможных сценария выхода из тупика, который сложился вокруг последнего пакета санкций в отношении России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций зашло в тупик на прошлой неделе после того, как Греция вновь выступила против предложений, ограничивающих возможность европейских компаний поставлять российский СПГ в третьи страны.

В этой ситуации Евросоюз рассматривает возможность продления действующих контрактов в качестве потенциального компромисса, а также продление заморозки «ценового потолка» на российскую нефть, даже если не удастся договориться по другим предложения.

Но информированные источники утверждают, что обсуждаются и три новых варианта выхода из тупика:

  • предоставление 24-месячного переходного периода до вступления ограничений в силу;
  • отказ от меры, которой недовольна Греция;
  • отказ от всего пакета санкций в отношении России.

В статье говорится, что, например, планы по запрету въезда в ЕС участникам СВО были смягчены и отложены, а предложения об ограничении импорта из России некоторых видов рыбы сняты с обсуждения.

Bloomberg обращает внимание на то, что переговоры между столицами проходят в напряженной обстановке, поскольку страны блока торгуются, стремясь защитить свои национальные интересы. Обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций продолжится на этой неделе.

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