Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии

Хуситы, в свою очередь, считают себя законной властью в Йемене и добиваются ~международного признания правительства~, сформированного ими в Сане. Движение требует прекращения иностранного военного вмешательства, снятия ограничений на работу аэропорта Саны и морских портов, а также отмены экономических мер, которые, по утверждению представителей «Ансар Аллах», препятствуют поставкам топлива, продовольствия и гуманитарной помощи в подконтрольные им районы.