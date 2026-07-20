FT: Зеленский предложил Федорову пост в СНБО, но получил отказ

Протесты на Украине в поддержку отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова продолжаются уже пятый день. Постепенно протестующие начали выказывать недовольство самим украинским президентом Владимиром Зеленским и требовать отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Насколько опасны эти протесты для Зеленского и кто за ними стоит — в материале «Газеты.Ru».

О возможности увольнения Сырского в СМИ заговорили после начала масштабных протестов в поддержку отправленного в отставку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Зеленский сообщил, что уволил Федорова в том числе из-за конфликта между ним и главкомом ВСУ, после этого протестующие начали призывать к отставке самого Сырского. Протесты продолжаются уже пять дней.

Некоторые официальные лица также открыто выступили в поддержку уволенного главы минобороны . 18 июля на акцию в поддержку Федорова вышел глава Львова Андрей Садовой, а мэр Киева Виталий Кличко в интервью Handelsblatt назвал отставку министра «большой ошибкой» и заявил, что кадровые перестановки во время конфликта ослабляют обороноспособность страны.

Протесты, возникшие после отставки Федорова, не представляют серьезной угрозы для действующей власти, считает политолог Сергей Маркелов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что пока митинги не стали массовыми, проблему можно купировать.

«Проблема протестов в том, что они не могут быть долгими — это очень затратно. Зеленский прекрасно понимает: если протесты не усиливаются, не становятся массовыми по всей Украине, значит, они затихают. Действующая власть в таких условиях всегда выигрывает», — сказал политолог.

Похожей точки зрения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» ситуацию с акциями протеста в Киеве и других городах, он назвал их «показными».

«Протесты, которые мы сейчас видим, масштабными назвать нельзя. Это больше картинка в средствах массовой информации. Даже в Киеве собралось несколько тысяч человек — может быть, 3−4 тысячи на трехмиллионный город. Это совсем немного. Протесты в других городах еще меньше», — сказал эксперт.

С другой стороны, газета Financial Times (FT) не уверена, что увольнение Федорова и протесты пройдут для Зеленского незаметно. FT со ссылкой на источники сообщила, что украинский президент предложил экс-министру должность в СНБО с широкими полномочиями, но тот был согласен вернуться только на свой прежний пост.

«Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным. И он знает, что большая часть общества на его стороне», — утверждает источник.

«Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения», — говорится в статье FT.

Новости о скорой отставке главкома ВСУ стали появляться в украинских СМИ все чаще. Одним из первых об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе Зеленского и минобороны. Позже о возможной отставке написал и журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий.

Как сообщила журналистка Юлия Кириенко, 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором примут решение о дальнейшей судьбе Сырского. Однако советник президента Дмитрий Литвин призвал не ждать кадровых решений сегодня и опроверг информацию о том, что на ставке будут обсуждать замену главнокомандующего.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Сегодня я также говорил с Александром Сырским. Решения по армии будут выработаны», — написал украинский лидер.

«Если Зеленский сейчас отступит и пойдет на поводу у протестующих, то станет ясно, что на него можно будет оказывать похожее давление в дальнейшем. А новый министр обороны тоже может проявлять амбиции и вести себя более независимо. Зеленскому в данной ситуации, наоборот, нужно держать лицо, проявить характер, а вот увольнение Сырского разрушит авторитет Зеленского», — уверен эксперт.

Безпалько охарактеризовал главнокомандующего ВСУ как человека, обладающего рядом характеристик, которые могут сделать его непривлекательным в глазах жителей Украины. Однако, по его словам, Зеленский может и проигнорировать требования протестующих.

«Вернуть Федорова на пост министра обороны или уволить главкома ВСУ — значит, признать ошибку, а Зеленский — парень гордый, но видно, что пытается найти компромисс. Если в ближайшее время мы не увидим уголовные дела против Федорова и его окружения — значит, власть не пошла в серьезный конфликт», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, оптимальным вариантом могла бы стать отставка еще одного «громкого» по имени и названию должности военачальника. Это бы помогло и сдержать «протестный пыл», и «себя не подставить», заключил Олейник.

Ряд западных СМИ отслеживает происходящие на Украине протесты и высказывается против решения Зеленского об увольнении Федорова. Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что такой интерес может быть связан с боязнью партнеров Украины потерять контракты на производство дронов.

«Я думаю, что некоторые западные СМИ, которые описывают эту ситуацию, очень точно сказали, что [Запад] опасается за то, что контракты по производству дронов будут пересмотрены, если Федоров уйдет. Они не хотят, чтобы они были пересмотрены. Это главный момент всех этих событий. Что будет дальше? Я думаю, что ситуация в определенной степени продолжится до тех пор, пока власти четко не опишут свою программу после создания нового кабмина», — сказал аналитик «Газете.Ru».