Генштаб ВСУ отрицает отставку Сырского, но СМИ настаивают на обратном

12 июля объявил об отставке правительства Украины по главе с премьер-министром Юлией Свириденко, а 16-го числа стало известно, что Федоров не войдет в состав нового кабмина. По данным журнала The Economist, ~глава минобороны конфликтовал с главнокомандующим~ и даже пытался добиться его отставки, однако Зеленский встал на сторону Сырского. Железняк тоже утверждал, что межличностные противоречия стали одной из ключевых причин снятия Федорова с поста. По данным портала «Украинская правда», Зеленский во время встречи с представителями партии «Слуга народа» заявил, что «по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас этого сделать не может».