Минобороны сообщило об ударе по пяти судам, перевозившим грузы для ВСУ

Ранее Минобороны России сообщило о поражении двух украинских балкеров, перевозивших военные грузы, на рейде порта Одессы, а также об атаке севернее острова Змеиный на балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.