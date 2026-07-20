Минобороны сообщило об ударе по пяти судам, перевозившим грузы для ВСУ

Российские военные поразили три морских судна — балкеры и сухогруз, которые доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порт Черноморск, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
«На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа “балкер” и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Черноморск», — говорится в сообщении.
Кроме того, в порту Одессы беспилотники поразили два сухогруза во время разгрузки военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.
В порту Черноморск были атакованы объекты портовой инфраструктуры, которые, как утверждает Минобороны, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Ранее Минобороны России сообщило о поражении двух украинских балкеров, перевозивших военные грузы, на рейде порта Одессы, а также об атаке севернее острова Змеиный на балкер и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.
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