Захарова назвала высылку итальянских военных атташе ответной мерой Москвы

Решение о высылке из России итальянского военного атташе и его коллеги является зеркальным ответом на действия Рима. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это ответная мера», — подчеркнула дипломат, комментируя решение российской стороны в отношении представителей итальянской дипмиссии.
Ранее, в июле, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о решении выслать двух сотрудников военного атташе посольства РФ в Риме. Этому шагу предшествовал арест лиц, подозреваемых в шпионаже. Российским дипломатам предписали покинуть территорию Италии в течение трех дней.
Комментируя действия итальянского внешнеполитического ведомства, посол России в Италии Алексей Парамонов отметил, что подобными мерами итальянское внешнеполитическое ведомство пытается ограничить влияние Москвы, однако назвал эту задачу невыполнимой.