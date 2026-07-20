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Захарова назвала высылку итальянских военных атташе ответной мерой Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка итальянского военного атташе из России является ответной мерой на действия итальянской стороны. В июле министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил о высылке двух российских дипломатов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Решение о высылке из России итальянского военного атташе и его коллеги является зеркальным ответом на действия Рима. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это ответная мера», — подчеркнула дипломат, комментируя решение российской стороны в отношении представителей итальянской дипмиссии.

Ранее, в июле, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о решении выслать двух сотрудников военного атташе посольства РФ в Риме. Этому шагу предшествовал арест лиц, подозреваемых в шпионаже. Российским дипломатам предписали покинуть территорию Италии в течение трех дней.

Комментируя действия итальянского внешнеполитического ведомства, посол России в Италии Алексей Парамонов отметил, что подобными мерами итальянское внешнеполитическое ведомство пытается ограничить влияние Москвы, однако назвал эту задачу невыполнимой.

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