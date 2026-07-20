Глава Федерального управления США по ИИ-безопасности ушел в отставку

Также сообщается, что уход руководителя одного из ключевых ведомств произошел после того, как в середине июня Министерство торговли ввело экспортный контроль в отношении новых моделей Anthropic из-за «опасений по поводу их потенциала в области наступательных кибертехнологий». В конце июня ведомство отменило экспортный контроль. Компания Anthropic заявила, что исследователи из CAISI «проверили наши прежние и нынешние меры защиты, придя к выводу, что они чрезвычайно надежны».