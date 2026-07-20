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ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым лидером движения

Аль-Хайя стал одним из пяти членов временного руководящего совета группировки, сформированного в конце 2024 года для управления Газой в условиях войны с Израилем.

Источник: РБК

Палестинское движение ХАМАС избрало новым лидером Халиля аль-Хайю, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, аль-Хайя, занимавший пост заместителя председателя движения и входивший в пятерку членов руководящего совета, победил во внутреннем голосовании, обойдя бывшего политического лидера Халеда Машаля.

Аль-Хайя получил известность после гибели в 2024 году ключевых лидеров ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Исмаила Хании. Он стал одним из пяти членов временного руководящего совета, сформированного в конце 2024 года для управления Газой в условиях израильской военной операции.

Аль-Хайя был главным переговорщиком ХАМАС при заключении соглашения о прекращении огня с Израилем в октябре 2025 года. Он базировался в Катаре, который выступал посредником в переговорах с Израилем, Египтом и США.

Аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году и был членом ХАМАС с момента его основания в 1987 году. В 2006-м он был избран в парламент Палестинской администрации. Его семья неоднократно становилась жертвой израильских атак: четверо его детей были убиты, включая сына Усаму в 2014 году и сына Хумама в 2025-м.

Официального комментария от Израиля пока не поступало. Как отмечает Al Jazeera, в Израиле аль-Хайю называют «ястребом», считая его более близким к Ирану, чем к арабским правительствам.

6 июля ХАМАС сообщил о роспуске Комитета по вопросам чрезвычайных ситуаций, который фактически исполнял функции правительства в секторе Газа почти два десятилетия. Генеральный директор правительственного медиаофиса Исмаил аль-Тавабта сообщил, что на своих должностях останется лишь технический и рабочий персонал, отвечающий за повседневное управление палестинским эксклавом.

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