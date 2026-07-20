ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым лидером движения

Аль-Хайя родился в секторе Газа в 1960 году и был членом ХАМАС с момента его основания в 1987 году. В 2006-м он был избран в парламент Палестинской администрации. Его семья неоднократно становилась жертвой израильских атак: четверо его детей были убиты, включая сына Усаму в 2014 году и сына Хумама в 2025-м.