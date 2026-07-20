Захарова назвала высылку итальянского военного атташе ответом Риму

Высылка из России итальянского военного атташе и его коллеги стала ответом на действия Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как известно, накануне власти Италии объявили персонами нон грата сразу двух российских военных атташе. В МИД РФ тогда предупредили, что этот шаг не останется без ответа. И теперь, судя по всему, ответ последовал.
«Это ответная мера», — сказала дипломат, комментируя решение Москвы.
Немногим ранее посол России в Италии заявил, что высылкой российских дипломатов Рим пытается ограничить влияние Москвы. По его словам, добиться этого подобными мерами не получится. В российском Министерстве иностранных дел также пообещали ответить на недружественные действия итальянской стороны.