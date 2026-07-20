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Захарова назвала высылку итальянского военного атташе ответом Риму

Недавно Италия объявила персонами нон грата сразу двух российских военных аташе.

Источник: Комсомольская правда

Высылка из России итальянского военного атташе и его коллеги стала ответом на действия Рима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как известно, накануне власти Италии объявили персонами нон грата сразу двух российских военных атташе. В МИД РФ тогда предупредили, что этот шаг не останется без ответа. И теперь, судя по всему, ответ последовал.

«Это ответная мера», — сказала дипломат, комментируя решение Москвы.

Немногим ранее посол России в Италии заявил, что высылкой российских дипломатов Рим пытается ограничить влияние Москвы. По его словам, добиться этого подобными мерами не получится. В российском Министерстве иностранных дел также пообещали ответить на недружественные действия итальянской стороны.

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