Военные сбили восемь БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО перехватили еще восемь дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
С 20:30 мск 19 июля до 5:00 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 дронов. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — рассказал Собянин утром.
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