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Новый премьер Британии впервые созвонился с Трампом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Содержание беседы собеседник телеканала не раскрыл.

Этот разговор стал первым международным телефонным контактом Бернэма после вступления в должность премьер-министра. CNN отмечает, что он состоялся вскоре после того, как Трамп выразил поддержку Бернэму. Так, накануне президент США в публикации в соцсети Truth Social заявил, что жители Шотландии «ликуют» после заявления нового британского премьера о планах открыть для добычи нефть Северного моря.

При этом, отмечает South China Morning Post, Бернэм еще не подтвердил намерение одобрить новую добычу ископаемого топлива на месторождениях в этих водах.

Ранее Трамп критиковал предшественника Бернэма, Кира Стармера, заявляя, что тот потерпел поражение по вопросам иммиграции и энергетики.

Сегодня, 20 июля, король Великобритании Карл III назначил Энди Бернэма премьер-министром страны.

На этом посту Бернэм сменил Кира Стармера, который ранее объявил об отставке с постов лидера Лейбористской партии и главы правительства. После назначения новый премьер начал получать поздравления от иностранных лидеров.

Стармер ушел в отставку после серии скандалов вокруг правительства и неудачи лейбористов на муниципальных выборах.

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