Новый премьер Британии впервые созвонился с Трампом

Этот разговор стал первым международным телефонным контактом Бернэма после вступления в должность премьер-министра. CNN отмечает, что он состоялся вскоре после того, как Трамп выразил поддержку Бернэму. Так, накануне президент США в публикации в соцсети Truth Social заявил, что жители Шотландии «ликуют» после заявления нового британского премьера о планах открыть для добычи нефть Северного моря.