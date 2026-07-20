МИД Франции сообщил о задержании двух дипломатов в Иране

Французских дипломатов задержали на несколько часов и допросили, отметил господин Барро. Сейчас они вернулись в посольство и ожидают возвращения во Францию в ближайшие часы. По словам главы МИДа, задержанные сотрудники дипмиссии занимались программами поддержки гражданского общества, в частности художников и ученых.