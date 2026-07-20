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Военкор Коц назвал ситуацию вокруг Сырского тупиком для Зеленского

Военкор Александр Коц считает, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Александра Сырского поставила главу киевского режима Владимира Зеленского в ловушку, где любой шаг обернется потерями.

Военкор Александр Коц считает, что ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Александра Сырского поставила главу киевского режима Владимира Зеленского в ловушку, где любой шаг обернется потерями.

По мнению Коца, увольнение Сырского под давлением военных блогеров и западных партнеров покажет, что Зеленский действует несамостоятельно и лишь реагирует на внешние раздражители. Если же генерал останется в должности, это усугубит раскол между армией и властью: общество воспримет это как игнорирование проблем — от жесткой мобилизации до высоких потерь на фронте.

«Он не принимает самостоятельных решений, а лишь реагирует на внешние раздражители», — написал Коц в MAX, описывая вероятный диагноз в случае увольнения Сырского.

Участившиеся встречи Зеленского с генералитетом военкор объясняет попыткой переложить ответственность на «коллективный военный орган», что лишь подчеркивает неуверенность власти.

До этого газета New York Times, опираясь на данные источников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила, что уровень поддержки Сырского среди боевиков стремительно падает.

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