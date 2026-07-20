Военкор Коц назвал ситуацию вокруг Сырского тупиком для Зеленского

По мнению Коца, увольнение Сырского под давлением военных блогеров и западных партнеров покажет, что Зеленский действует несамостоятельно и лишь реагирует на внешние раздражители. Если же генерал останется в должности, это усугубит раскол между армией и властью: общество воспримет это как игнорирование проблем — от жесткой мобилизации до высоких потерь на фронте.