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Трамп приказал «многократно отвечать» на убийство Ираном солдат США

Президент США Дональд Трамп приказал министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших жертв среди иранских солдат в связи с гибелью американских военнослужащих.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп приказал министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших жертв среди иранских солдат в связи с гибелью американских военнослужащих. Об этом сам американский лидер написал в Truth Social.

«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет многократно расплачиваться за это убийство!», — заявил Трамп.

Несколько дней назад, 17 июля, в Иордании при ударе Ирана погибли двое американских военнослужащих. Кроме того, один военнослужащий пропал без вести, еще четыре были госпитализированы.

Материал дополняется.

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