Новый премьер Британии Бернем высказался о помощи Украине

Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что продолжит оказывать помощь Украине. Его слова передает Sky News.
Бернем заверил главу киевского режима Владимира Зеленского в неизменности британской поддержки, подчеркнув, что у того не должно возникать сомнений в надежности союзников. Политик подтвердил готовность Лондона продолжать оказание помощи и выразил намерение лично сопровождать главу Украины в текущих процессах.
Напомним, что сегодня, 20 июля, Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании.
Ранее стало известно, что Бернем провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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