Новый премьер Британии Бернем высказался о помощи Украине

Бернем заверил главу киевского режима Владимира Зеленского в неизменности британской поддержки, подчеркнув, что у того не должно возникать сомнений в надежности союзников. Политик подтвердил готовность Лондона продолжать оказание помощи и выразил намерение лично сопровождать главу Украины в текущих процессах.