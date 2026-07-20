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Новый премьер Британии Бернем высказался о помощи Украине

Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что продолжит оказывать помощь Украине.

Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил, что продолжит оказывать помощь Украине. Его слова передает Sky News.

Бернем заверил главу киевского режима Владимира Зеленского в неизменности британской поддержки, подчеркнув, что у того не должно возникать сомнений в надежности союзников. Политик подтвердил готовность Лондона продолжать оказание помощи и выразил намерение лично сопровождать главу Украины в текущих процессах.

Напомним, что сегодня, 20 июля, Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Ранее стало известно, что Бернем провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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