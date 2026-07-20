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Замглавы фракции ЕР призвал россиян «не вести себя как подростки» из-за бензина

Заместитель руководителя фракции «Единя Россия» (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев обратился к россиянам с призывом «не вести себя как подростки» из-за ситуации на топливном рынке. Такое заявление единоросс сделал в очередном выпуске партийной программы «Партком».

Заместитель руководителя фракции «Единя Россия» (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев обратился к россиянам с призывом «не вести себя как подростки» из-за ситуации на топливном рынке. Такое заявление единоросс сделал в очередном выпуске партийной программы «Партком».

Тема дискуссии была посвящена влиянию атак на нефтепереработку и дефицита горючего — на избирательную кампанию. Отвечая на реплику соведущего, директора Высшей партийной школы Романа Романова о том, что люди глубоко переживают, когда сталкиваются с подобными проблемами в быту, господин Исаев сказал, что «мы всем, включая себя, сочувствуем, что такая ситуация возникла».

«Просто просим помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое — что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельство. И второе — ко взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. “А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел”», — спародировал единоросс.

Подробнее о положении на топливном рынке — в материале «Бензин подремонтировали».

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