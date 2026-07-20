Иран заявил об атаке США на предприятие в Хомейне

Иран и США обмениваются ударами с 8 июля. Тогда американская сторона заявила о нарушении перемирия со стороны Ирана — республика ударила по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. ВС США ударили по территории Ирана, в ответ республика атаковала американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании, погибли военнослужащие США. The Washington Post писала, что после инцидента США планируют расширить боевые действия против республики.