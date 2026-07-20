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Трамп: Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата

Президент США Дональд Трамп побещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп побещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

Такое распоряжение господин Трамп передал главе Пентагона Питу Хегсету, главе Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну и всем руководителям вооруженных сил, указано в публикации.

С 8 июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники писал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.

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