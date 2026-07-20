Трамп: Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата

С 8 июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники писал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.