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Минобороны РФ отчиталось об ударе беспилотниками по АЗС в Сумской области

Минобороны России сообщило, что беспилотники «Герань» ударили в Сумской области Украины по автозаправочной станции. Удары наносились также по хранилищам топлива и объектам железнодорожной инфраструктуры с целью дезорганизации транспортной логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны России сообщило, что беспилотники «Герань» ударили в Сумской области Украины по автозаправочной станции. Удары наносились также по хранилищам топлива и объектам железнодорожной инфраструктуры с целью дезорганизации транспортной логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве отметили, что кадры с беспилотников поступали в режиме реального времени, что позволило удостовериться в уничтожении объектов. Ранее в Сумах во время действия режима воздушной тревоги раздался взрыв.

Помимо этого, российские войска поразили два сухогруза в порту Одессы в момент разгрузки военных товаров, а также уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами. Ранее ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

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