Минобороны РФ отчиталось об ударе беспилотниками по АЗС в Сумской области

Помимо этого, российские войска поразили два сухогруза в порту Одессы в момент разгрузки военных товаров, а также уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами. Ранее ВС РФ нанесли удары по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.