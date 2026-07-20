Новое соглашение между Ираном и США предполагает отказ от агрессивных действий

По данным собеседников, «новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий». Также возможные договорённости предусматривают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.
Ранее сообщалось, что посредники предложили Ирану и США установить 10-дневное перемирие для обсуждения восстановления временного соглашения, заключённого в июне. Иранская сторона получила это предложение, направленное на деэскалацию конфликта. Цель инициативы — создать условия для дипломатического диалога между сторонами.
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