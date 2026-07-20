Новое соглашение между Ираном и США предполагает отказ от агрессивных действий

Новая инициатива по снижению напряжённости между Тегераном и Вашингтоном предполагает взаимный отказ сторон от агрессивных действий. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Идея выдвинута посредниками в диалоге между США и Ираном.